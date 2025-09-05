Інтерфакс-Україна
Події
15:05 05.09.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ та повідомив про атаку на низку інших об’єктів російського агресора

У ніч на 05 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод, повідомив Генштаб Збройних сил України.

"За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Як зазначається, Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Продукує бензини різних марок, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ. "За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління", - інформує Генштаб.

Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. "Результат – на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею", - йдеться у повідомленні.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде…Слава Україні!", - зазначили у Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #рф #ураження

