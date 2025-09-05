Інтерфакс-Україна
Події
14:08 05.09.2025

Кличко: Райони Києва освоїли тільки 20% виділених коштів на будівництво нових та ремонт наявних укриттів

Районні державні у м. Києві адміністрації станом на початок вересня 2025 р. освоїли на будівництво нових та ремонт існуючих укриттів тільки 819 млн грн, тобто близько 20% виділених Києвом на ці цілі коштів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Цього року Київ виділив понад 4 млрд грн на будівництво нових та ремонт, зокрема капітальний, існуючих найпростіших укриттів та захисних споруд. Однак на вересень, тобто за 8 місяців, з усього обсягу коштів районами освоєно тільки 819 млн грн. Тобто - приблизно 20%", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю за підсумками огляду разом з головами районів столиці укриттів Солом'янського району.

За даними Кличка, в столиці наразі понад 4 350 об’єктів-укриттів. Різних за типом, власністю та технічними характеристиками. Із них державної форми власності - 696, комунальної – 2576, приватної – 1084. "Від початку повномасштабної війни відремонтували майже 2,5 тис. укриттів та сховищ. На це місто спрямувало майже 3,4 млрд грн. Кошти виділяють райдержадміністраціям столиці, які, власне, організовують і відповідають за ремонти", - зазначив Кличко.

За його словами, незадовільні темпи використання виділених коштів на облаштування укриттів у Солом’янському, Деснянському, Голосіївському районах.

