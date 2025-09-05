Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Фото: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Споживання Європейським Союзом російської нафти та газу залишається на рівні 20%, і їхня значна частина споживається саме Угорщиною, тому найкращим способом прискорити кінець війні, зокрема, якщо вона перестане імпортувати нафту та газ із РФ, заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

"Ми знизили на рівні Європейського Союзу на 80% споживання газу та нафти з Росії. Це залишається на рівні 20%. І нам треба працювати над цим. І значна частина цих 20% споживається саме Угорщиною. І найкращий спосіб прискорити кінець цієї війни, це в тому числі, якщо Угорщина перестане імпортувати російський нафту та газ з Росії", - сказав він на пресконфренції в Ужгороді у п’ятницю.

Водночас Кошта вважає, що Україні треба далі працювати над реформами щодо вступу в ЄС.

"Нам не треба чекати на Угорщину, не треба чекати ні на кого, щоб продовжувати нашу роботу, бо майбутнє України у ЄС", - наголосив Кошта.