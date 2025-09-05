Інтерфакс-Україна
13:05 05.09.2025

На "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн в 2026 р.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляє, що у 2026 році на "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн.

"На сьогодні в Україні працюють 326 "Центрів життєстійкості". За час діяльності пілотного проєкту тут відбулося понад 2,5 мільйона контактів з людьми та понад 1,5 мільйона заходів. У мережі працюють понад 1,5 тисячі фахівців, які пройшли навчання за сертифікованими програмами", - йдеться в повідомленні міністерства за результатами засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я.

Зазначається, що "Центри життєстійкості" відкривалися в громадах з грудня 2023 року, і на сьогодні до проєкту залучено 305 громад у 24 областях та місті Києві, серед них 17 релокованих з тимчасово окупованих територій. 

У відомстві розповіли, що загальний обсяг фінансування за перші майже два роки перевищив 421,9 млн грн, і ще 21 Центр відкрито за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів.

"На наступний рік ми плануємо виділити 1 млрд гривень з державного бюджету на розвиток Центрів та перейти з експериментального на постійно діючий проєкт. Це соціальна інвестиція в людей", - цитує Улютіна пресслужба. 

Зазначається, що наступним кроком стане затвердження державного стандарту соціальної послуги з формування життєстійкості, а також проведення Форуму життєстійкості для синхронізації зусиль держави, громад і партнерів.

