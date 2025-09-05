Інтерфакс-Україна
Події
13:02 05.09.2025

Ми чуємо сигнал з РФ, що вони вже сприймають членство України в ЄС, це треба почути й іншим великим друзям РФ у Європі - Зеленський

Україна чує сигнал від РФ, що вони вже сприймають членство України в Європейському Союзі, і якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн щодо переговорних кластерів, зокрема Угорщини, виглядають дивно, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки. Але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі", - сказав Зеленський на пресконфренції з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою в Ужгороді.

"Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів перемовних, виглядають дійсно дивно", - зауважив президент.

Він нагадав, що вчора у розмові з президентом США Дональдом Трампом, той був незадоволений тим, що країни Європи купують російську нафту і газ.

"Це стосується, зокрема, політики деяких європейських країн: і Словаччини, і Угорщини, і, напевно, ще є країни. І сьогодні я пізніше буду говорити про це з прем'єр-міністром Словаччини. І дуже ми сподіваємось, що інші наші сусіди також почують відповідні сигнали", - повідомив Зеленський.

