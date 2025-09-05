Інтерфакс-Україна
12:51 05.09.2025

На Алеї захисників України урочисто відкрили пам’ятний знак "Розвідка"

У переддень Дня воєнної розвідки України, який відзначається 7 вересня, керівник Страткому Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко урочисто відкрили пам’ятний знак "Розвідка" в Києві на Алеї захисників України.

"Триває повномасштабне вторгнення, триває геноцидна війна росіян проти України і українців. Але триває і героїчна боротьба українців, Сил безпеки і оборони всього українського народу. І сьогодні разом з силами спеціальних операцій, військово-морськими силами, іншими складовими Сил оборони Головне управління розвідки доєдналося Алеї Слави. Це почесно", - сказав Юсов під час урочистого відкриття у п’ятницю.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко наголосив, що Київ завжди робитиме все можливе для допомоги воєнній розвідці України.

"Воєнна розвідка - це ті люди, які часто роблять такі дії, що їх складно навіть уявити звичайним людям. Але вони точно залишаться в історії, в книжках. І наші діти, наші онуки будуть усе це читати і уявляти, як складно все це було. Але з чітким розумінням, задля чого це. Задля того, щоб наша нація збереглася, державність була збережена. І для того, щоб надалі жодний ворог не захотів повторити те, що він робить зараз", - сказав він.

Дизайн пам’ятного знаку розробила команда "Культурного десанту". На ньому зображені очі сови як символ мудрості, швидкості та рішучості.

У відкритті також взяли участь капелан отець Костянтин Холодов, ветерани та особовий склад воєнної розвідки.

Раніше на Алеї захисників України вже відкрили пам’ятні знаки присвячені силам спеціальних операцій, піхоті, морській піхоті, медичним силам, повітряним силам, військам зв'язку та кібербезпеки, армійській авіації, військово-морським силам.

Алея захисників України є спільною ініціативою ЗСУ, Сухопутних військ ЗСУ та обʼєднання "Культурні сили".

