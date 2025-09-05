Керівника міжнародного аеропорту Одеси підозрюють у зловживанні, яке завдало понад 15 млн грн збитків

Правоохронці повідомили керівнику КП "Міжнародний аеропорт Одеса" про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідством установлено, що комунальне підприємство до кінця 2020 року як експлуатант аеродрому "Одеса" отримувало плату за надання послуг, які безпосередньо належали до предмету його діяльності: обслуговування зльоту-посадки повітряних суден, забезпечення їх наднормативної стоянки тощо. Надання вказаних послуг та одержання плати слугувало досягненню визначеної у статуті мети – отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси.

"Однак прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що у 2020 році в.о. генерального директора всупереч інтересів служби умисно не вжила заходів для забезпечення діяльності комунального підприємства як експлуатанта аеродрому "Одеса" та натомість цілеспрямовано сприяла отриманню такого статусу іншим приватним підприємством", - зазначається в повідомленні.

Це призвело до втрати можливості надання комунальним підприємством відповідних послуг та як наслідок одержання прибутку в інтересах територіальної громади. Натомість такий прибуток з кінця 2020 року одержувався вже іншим суб’єктом господарювання приватної форми власності.

Своїми діями та бездіяльністю підозрювана завдала громадським інтересам матеріальної шкоди на суму 15,6 млн грн – саме стільки доходів недоотримало засноване на власності Одеської громади комунальне підприємство.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

У повідомленні не вказується ім’я підозрюваної, однак згідно з інформацією на офіційному сайті міста Одеса посаду виконувача обов’язків генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса" з 2017 року займає Ольга Макогонюк.