Колишнього керівника "Львівської залізниці" підозрюють у зловживанні на понад 31 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому керівнику регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця", дії якого призвели до збитків державній компанії на понад 31 млн грн.

"Посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва АТ "Укрзалізниця" та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії рухомий склад – приватні локомотиви. Це відбувалося всупереч вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України. Внаслідок таких дій АТ "Укрзалізниця" недоотримала провізну плату на суму 31,1 млн грн, що суттєво вдарило по фінансових інтересах держави", - повідомляє пресслужба ДБР.

Дії колишнього керівника кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.