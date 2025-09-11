Інтерфакс-Україна
Події
09:36 11.09.2025

Колишнього керівника "Львівської залізниці" підозрюють у зловживанні на понад 31 млн грн

1 хв читати
Колишнього керівника "Львівської залізниці" підозрюють у зловживанні на понад 31 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому керівнику регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця", дії якого призвели до збитків державній компанії на понад 31 млн грн.

"Посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва АТ "Укрзалізниця" та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії рухомий склад – приватні локомотиви. Це відбувалося всупереч вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України. Внаслідок таких дій АТ "Укрзалізниця" недоотримала провізну плату на суму 31,1 млн грн, що суттєво вдарило по фінансових інтересах держави", - повідомляє пресслужба ДБР.

Дії колишнього керівника кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Теги: #керівник #львівська_залізниця #зловживання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 05.09.2025
Керівника міжнародного аеропорту Одеси підозрюють у зловживанні, яке завдало понад 15 млн грн збитків

Керівника міжнародного аеропорту Одеси підозрюють у зловживанні, яке завдало понад 15 млн грн збитків

17:29 21.08.2025
Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

09:32 20.08.2025
Ексначальник ДСНС у Вінницькій області змушував підлеглих будувати йому будинки

Ексначальник ДСНС у Вінницькій області змушував підлеглих будувати йому будинки

15:37 06.08.2025
Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

11:53 06.08.2025
ВАКС визнав винним ексголову ДСА Сальникова у зловживанні впливом і засудив до 3 років позбавлення волі

ВАКС визнав винним ексголову ДСА Сальникова у зловживанні впливом і засудив до 3 років позбавлення волі

19:09 01.08.2025
На Кіровоградщині 22 посадовці отримали підозри у розтраті бюджетних коштів та зловживанні владою зі збитками у понад 100 млн грн

На Кіровоградщині 22 посадовці отримали підозри у розтраті бюджетних коштів та зловживанні владою зі збитками у понад 100 млн грн

03:53 18.07.2025
Олексій Дорошенко очолив ДАК "Автомобільні дороги України"

Олексій Дорошенко очолив ДАК "Автомобільні дороги України"

20:12 10.07.2025
Загальна сума встановлених збитків у справі про зловживання в КМДА сягнула 196,4 млн грн – Кравченко

Загальна сума встановлених збитків у справі про зловживання в КМДА сягнула 196,4 млн грн – Кравченко

18:21 26.06.2025
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків

Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків

20:20 20.06.2025
Лісовий: Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу

Лісовий: Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу

ВАЖЛИВЕ

Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

Україна пропонує партнерам спільно захищати повітряний простір - Зеленський

Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

ОСТАННЄ

Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський

Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет-2026: на Україну виділено $400 млн

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з питань впровадження системи власних ресурсів ЄС

Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

Кабмін оновив умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям

Кабмін затвердив додаткові проєкти відбудови на 1 млрд грн

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства Чарлі Кірка

Обстріли Херсонщини: П'ятеро людей поранені

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА