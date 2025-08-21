Інтерфакс-Україна
Події
17:29 21.08.2025

Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння СБУ викрили злочинну схему і повідомили про підозру посадовим особам Міноборони України та директору підприємства, дії яких завдали збитків державі на 25,7 млн грн, інформує ДБР.

"У вересні 2024 року одне з державних підприємств Міноборони уклало контракт на закупівлю 18 тис. балістичних окулярів. Однак поставлені окуляри не відповідали заявленим характеристикам і не забезпечували належного захисту від уламків", - повідомляє Бюро в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією відомства, невідповідність заявленим характеристикам підтверджено випробуваннями Науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України.

Слідчі ДБР провели низку обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, вилучили документи й електронні носії з даними про закупівлі.

"Директора підприємства-постачальника затримали. Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України)", - зазначається в повідомленні.

Крім того, про підозру повідомлено колишньому посадовцю Центрального управління якості Міноборони, який мав контролювати якість товару, але проявив службову недбалість (ч. 4 ст. 425 КК України).

Досудове слідство триває. Встановлюється повне коло причетних до вчинення злочину посадових осіб Міноборони.

Теги: #міноборони #дбр #окуляри #зловживання

