07:02 05.09.2025

5 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1290 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1290 RUSSIAN AGRESSION

5 вересня відзначають Всесвітній день туристичних журналів, Міжнародний день жінок корінних народів, Всесвітній день множинної мієломи, Міжнародний день благодійності, День капи для зубів, День перерви на мистецтво.

У США - День психоаналітика, День лінивих мам, День піци з сиром, у Бразилії - День Амазонки.

Православна церква вшановує пам’ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.

Всесвітній день туристичних журналів

Наголошує важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем.

Цей день був заснований 2018 року під час Конгресу туристичних журналістів у Ігуасу, Аргентина, за ініціативи Всесвітньої організації туристичної журналістики.

Мета свята – визнання та підтримка етичного висвітлення подій, що сприяє толерантності, міжкультурному взаєморозумінню та екологічній стійкості.

День піци з сиром

5 вересня у США відзначається Національний день піци з сиром. Попри те, що ця страва вперше з'явилася в Італії, вона міцно зайняла своє місце в серцях і шлунках американців. Її готують вдома, в спеціалізованих закладах громадського харчування і навіть у деяких ресторанах. Також заморожену готову піцу можна придбати у будь-якому супермаркеті.

Міжнародний день жінок корінних народів

Заснований 1983 року під час Другої зустрічі організацій і рухів Америки в Тіхуанаку, Болівія. Дата була обрана на честь Бартоліни Сіси, лідерки аймара, яка разом зі своїм чоловіком Тупаком Катарі очолила повстання аймара-кечуа проти іспанських колонізаторів у Перу.

Цей день є даниною поваги жінкам корінних народів, які демонструють стійкість, силу та відданість у збереженні своїх культур, мов та традицій. Жінки корінних народів відіграють важливу роль у своїх громадах, будучи хранительками знань та традицій, а також захисницями соціальної справедливості.

Всесвітній день множинної мієломи

Створений задля підвищення обізнаності про множинну мієлому, рідкісний вид раку, який вражає плазматичні клітини кісткового мозку. Множинна мієлома становить приблизно 1% всіх онкологічних захворювань у світі. Симптоми включають стійкі болі в кістках, проблеми з функцією нирок та повторювані бактеріальні інфекції. На жаль, діагностика часто відбувається на пізніх стадіях, що ускладнює лікування.

Міжнародний день благодійності

Заснований Генасамблеєю ООН 17 грудня 2012 року з метою підвищення обізнаності про важливість благодійності та волонтерської діяльності. Дата була обрана на честь Матері Терези, яка померла 5 вересня 1997 року.

Міжнародний день благодійності спрямований на заохочення діалогу між людьми різних культур, релігій та цивілізацій, а також на підтримку тих, хто потребує допомоги. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як благодійні акції, марафони, концерти та інші події, спрямовані на збирання коштів та підтримку благодійних організацій.

Цього дня народилися:

1964 - Український режисер документальних та художніх фільмів Сергій Лозниця;

1976 - Українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Гуцу;

1987 - Український хокеїст, восьмиразовий чемпіон України Сергій Бабинець.

Ще в цей день:

1929 - Прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;

1939 - США проголошують нейтралітет в Другій світовій війні;

1957 - Вийшов роман Джека Керуака "На дорозі" — одна з найкращих книг про покоління бітників;

2014 - У засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійці загиблими і зниклими безвісти;

2019 - Заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

Церковне свято:

День пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі

Святий пророк Захарія був батьком Івана Предтечі та чоловіком праведної Єлизавети. Він походив з роду Аарона і був священиком у Єрусалимському храмі під час правління царя Ірода.

Одного разу під час служіння в храмі Захарії з’явився янгол і повідомив, що його дружина Єлизавета, яка була безплідною, народить сина. Захарія засумнівався в цьому, і за свою невіру був покараний німотою до народження сина. Коли народився Іван, Захарія написав на дощинці ім’я "Іван", і до нього повернувся дар мови.

Захарія був убитий за наказом царя Ірода, коли той намагався знайти і вбити новонародженого Месію. Його дружина Єлизавета померла через 40 днів після нього, а Іван виріс у пустелі до свого явлення ізраїльському народу.

Іменини: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.

