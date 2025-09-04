Інтерфакс-Україна
Події
23:38 04.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 129 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні окупанти завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 80 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1931 дрон-камікадзе та здійснили 3427 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28622

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

