Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

"Також говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомляє пресслужба президента, у розмові взяли участь також президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф.

