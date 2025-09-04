Інтерфакс-Україна
Події
19:54 04.09.2025

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

1 хв читати
Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський
Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

"Також говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомляє пресслужба президента, у розмові взяли участь також президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15942

Ще за темою

Теги: #захист #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 04.09.2025
Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

19:10 04.09.2025
26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

19:05 04.09.2025
"Укренерго" збудувало першу чергу пасивного захисту критичного обладнання, у І кв.-2026 планує завершити другу – член наглядової ради

"Укренерго" збудувало першу чергу пасивного захисту критичного обладнання, у І кв.-2026 планує завершити другу – член наглядової ради

18:37 04.09.2025
США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

17:49 04.09.2025
Європа і США дадуть відповідь санкціями, якщо РФ і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, – Макрон

Європа і США дадуть відповідь санкціями, якщо РФ і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, – Макрон

17:40 04.09.2025
Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

17:36 04.09.2025
У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України - Макрон

У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України - Макрон

15:14 04.09.2025
Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

12:58 04.09.2025
Планується зустріч Зеленського та Віткоффа у Парижі - джерело

Планується зустріч Зеленського та Віткоффа у Парижі - джерело

02:31 04.09.2025
Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією фунікулера в Лісабоні, внаслідок якої загинули десятки людей

Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією фунікулера в Лісабоні, внаслідок якої загинули десятки людей

ВАЖЛИВЕ

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

ОСТАННЄ

Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

Мінкультури і ALIPH Foundation підписали Меморандум про створення Фонду культурної спадщини України

Встановлення термінів військової служби є одним з напрямів розв'язання проблеми СЗЧ - нардеп

Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув один громадянин України

Сирський заявив про створення ешелованої антишахедної системи

Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА