Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром про зміцнення українсько-індійського партнерства та подальшу імплементацію домовленостей, досягнутих президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

"Я поінформував свого індійського колегу про поточну ситуацію на полі бою та зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого миру. Ми розраховуємо на авторитетний голос та активну роль Індії у підтримці повного припинення бойових дій та ширших міжнародних мирних зусиль", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що домовився зустрітися з Джайшанкаром під час тижня високого рівня ГА ООН у Нью-Йорку та продовжити розвиток двосторонніх відносин, у тому числі у політичному діалозі, майбутніх контактах на високому рівні, економічному співробітництві, технологічній та інших сферах.