17:54 04.09.2025

САП: викрито корупцію при закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, серед підозрюваних – колишній заступник міністра

Антикорупційні органи України викрили корупційну схему на закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики, серед підозрюваних – колишній заступник міністра і керівник департаменту.

"НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду, причетних до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією антикорупційної прокуратури, серед підозрюваних - колишній заступник міністра соціальної політики, керівник департаменту Мінсоцполітики, колишній заступник голови Держспецзв’язку, власник групи компаній (організатор схеми), його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду України.

За даними слідства, у 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

"Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, на який витратили понад $950 тис., щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. Далі забезпечили проведення тендеру з умовами, які відсікали інших учасників, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції", - зазначається в повідомленні.

За інформацією САП, у результаті Мінсоцполітики уклало договір із "потрібним" постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною, що призвело до збитків державному бюджету на понад 29 млн грн.

Згідно з повідомленням, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Крім цього епізоду, як інформують в прокуратурі, організатор схеми та колишній заступник голови Держспецзв’язку вже є обвинуваченими у справі про заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель програмного забезпечення у Держспецзв’язку, яка перебуває на розгляді у ВАКС.

Теги: #мінсоцполітики #сап #корупція

