Кабмін ліквідував Координаційну раду з реформи освіти та низку оргкомітетів

Кабінет міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення про ліквідацію низки консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених урядом, зокрема, Координаційну раду з питань впровадження реформи у сфері освіти та кількох організаційних комітетів, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Зокрема, прийнято рішення ліквідувати організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2020 році 100-річчя з дня заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2020 році 90-річчя з часу заснування Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2021 році 75-річчя з часу заснування Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2021 році 100-річчя з дня заснування Одеського національного економічного університету, організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2022 році 50-річчя з дня заснування Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

Також ліквідовано Координаційний центр з питань виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет міністрів ліквідував ряд консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених урядом, зокрема, не актуальні організаційні комітети.