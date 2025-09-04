За добу окупанти завдали майже 500 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Упродовж минулої доби війська РФ здійснили 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська завдали 12 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Успенівці, Білогір’ю та Червоному.

"323 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Новоданилівку та Білогірʼя", - зазначив він.

Ще 146 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного та Новоандріївки.

"Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали", – зазначив Федоров.