Інтерфакс-Україна
Події
06:35 04.09.2025

Суд США визнав незаконним скорочення фінансування Гарварду адміністрацією Трампа - ЗМІ

1 хв читати

Федеральний суд США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа незаконно припинила виплату грантів Гарвардському університету на суму близько 2,2 млрд доларів, і більше не може блокувати фінансування досліджень для цього закладу, повідомляє Reuters.

Рішення ухвалила суддя окружного суду США Аллісон Берроуз. Вона зазначила, що хоча Гарвард допустив прояви ненависті на кампусі, адміністрація Трампа "використала антисемітизм як ширму для цілеспрямованого ідеологічно мотивованого наступу на провідні університети країни".

Суд заборонив адміністрації припиняти або заморожувати будь-яке додаткове федеральне фінансування Гарварду, блокувати виплати за існуючими грантами або відмовлятися від надання нових грантів у майбутньому.

"Президент університету Алан Ґарбер у повідомленні для спільноти кампусу відзначив, що рішення "підтверджує наші аргументи на захист академічної свободи університету, критично важливих наукових досліджень та основних принципів американської вищої освіти"", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-unlawfully-cut-harvards-funding-us-judge-rules-2025-09-03/

Теги: #суд #фінансування #гарвард #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:01 04.09.2025
США будуть вести війну проти наркотерористичних організацій – Рубіо

США будуть вести війну проти наркотерористичних організацій – Рубіо

23:23 03.09.2025
Італійський суд відклав слухання щодо екстрадиції підозрюваного у справі "Північних потоків" до 9 вересня - ЗМІ

Італійський суд відклав слухання щодо екстрадиції підозрюваного у справі "Північних потоків" до 9 вересня - ЗМІ

22:13 03.09.2025
Чехія у 2026–2030 роках щороку виділятиме понад 40 млн євро в межах програми відновлення України

Чехія у 2026–2030 роках щороку виділятиме понад 40 млн євро в межах програми відновлення України

22:44 02.09.2025
Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

22:19 02.09.2025
Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

16:24 02.09.2025
Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

15:40 02.09.2025
Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність - ДБР

Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність - ДБР

15:26 02.09.2025
Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

22:55 01.09.2025
Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

08:54 28.08.2025
Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду щодо замороження фінансування іноземної допомоги

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду щодо замороження фінансування іноземної допомоги

ВАЖЛИВЕ

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

ОСТАННЄ

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 92 од. спецтехніки

В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після саміту "Коаліції охочих" щодо безпеки України

4 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією фунікулера в Лісабоні, внаслідок якої загинули десятки людей

Україна запускає конкурс на державно-приватне партнерство у порту Чорноморськ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА