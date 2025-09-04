Перед самітом "Коаліції охочих" спецпосланець США Віткофф прибув до Парижа - ЗМІ

Перед самітом "Коаліції охочих" на підтримку України проти російської агресії, спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Парижа, де як очікується, проведе переговори з українською делегацією, повідомляє видання Devdiscourse, опираючись на дипломатичні джерела.

"Наразі невідомо, чи візьме він участь у засіданні коаліції, проте очікується, що Віткофф проведе переговори з українською делегацією. Його візит відбувається на тлі триваючої напруженості з Росією", - зазначено в інформації видання.

