Рада хоче дозволити Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб'єкти – перше читання

Верховна Рада має намір наділити Державну спеціальну службу транспорту новими повноваження, зокрема брати участь у будівництві об’єктів загальновійськового та спеціального призначення.

Відповідний законопроєкт №13378 про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту в першому читанні підтримали 252 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу.

Державна спеціальна служба транспорту у разі ухвалення закону зможе будувати військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, а також об’єкти нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони України.