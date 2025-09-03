Інтерфакс-Україна
19:35 03.09.2025

Рада хоче дозволити Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб'єкти – перше читання

Верховна Рада має намір наділити Державну спеціальну службу транспорту новими повноваження, зокрема брати участь у будівництві об’єктів загальновійськового та спеціального призначення. 

Відповідний законопроєкт №13378 про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту в першому читанні підтримали 252 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу. 

Державна спеціальна служба транспорту у разі ухвалення закону зможе будувати військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, а також об’єкти нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони України.

Теги: #парламент #законотворчість #дсст

