Комітет Сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ спонсором тероризму та конфіскацію її активів

Комітет Сенату із закордонних справ США схвалив на засіданні в середу законопроєкти про визнання РФ державною-спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей, про конфіскацію та передачу на потреби України заморожених російських активів, а також про санкції проти китайських організацій та осіб, які експортують зброю в РФ.

"Сьогодні Комітет Сенату із закордонних справ США схвалив низку важливих для України законопроектів, що збільшать ціну агресії, та наблизять нас до тривалого, справедливого миру. Вдячні співавторам цих ініціатив з обох партій", - написала посол України у США Ольга Стефанішина в Телеграмі у середу.

За її словами, законопроєкт S.2805 про оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку неповернення Росією більше 19 тисяч українських дітей передбачає, що не пізніше ніж через 60 днів після набрання законом чинності держсекретар США має подати до Конгресу США звіт, який має встановити і засвідчити, що українські діти, викрадені РФ з моменту повномасштабного вторгнення, возз'єдналися зі своїми сім'ями/опікунами та триває процес реінтеграції таких дітей в українське суспільство. Якщо держсекретар США не може це засвідчити, він негайно визнає РФ державою-спонсором тероризму.

Законопроєкт S.2918 про впровадження закону "REPO" - про конфіскацію заморожених активів РФ і передачу їх на потреби України - передбачає переведення всіх заморожених російських суверенних активів у розмірі приблизно $5 млрд, що знаходяться під юрисдикцією США, на рахунок з нарахуванням відсотків. "Документ закликає президента США перенаправляти щонайменше $250 млн з цього рахунку на користь України кожні 90 днів. Також законопроєкт передбачає активну дипломатичну кампанію з метою переконати союзників США почати перенаправляти Україні щонайменше 5% (приблизно $15 млрд) активів РФ", - повідомила дипломатка.

Законопроєкт S.2657 "Stop China and Russia Act of 2025", за словами Стефанішиної, має перешкодити підтримці війни РФ з боку Китаї у координації з союзниками та партнерами США, зокрема через перекриття фінансових каналів та санкції щодо організацій та осіб КНР, які беруть участь в експорті зброї та технологій подвійного використання до РФ.