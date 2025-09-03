Інтерфакс-Україна
16:04 03.09.2025

"Нордично-Балтійська вісімка" заявляє про посилення військової підтримки України та санкційного тиску на РФ

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву, в якій наголосили на нагальній необхідності прискорити поставку для України зброї на тлі того, що Росія посилює застосування насильства та затягує мирний процес, а також закликали до посилення санкцій на агресора та пов'язаних країнах.

"Вісімка" констатувала у заяві непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в умовах триваючої незаконної агресивної війни Росії.

"Путін не хоче миру. Ми чітко побачили це протягом останніх тижнів. І ми бачили це багато разів раніше. Україна готова до переговорів. Вона готова до беззастережного і повного припинення вогню. Росія досі не взяла на себе зобов’язання щодо припинення вогню або будь-яких кроків, що ведуть до цього. Росія продовжує шукати приводи для затягування часу, одночасно посилюючи жорстоке і безрозбірливе застосування насильства, включаючи навмисні удари по цивільному населенню України", - наголосили у заяві лідери восьми держав.

Вони застерегли, що Росія становить довгострокову загрозу не тільки для України, але й для безпеки Європи та трансатлантичної спільноти.

"Росія становить довгострокову загрозу не тільки для України, але й для безпеки Європи, трансатлантичної спільноти та міжнародного порядку в цілому. Ми посилимо військову підтримку України. Ми наголошуємо на нагальній необхідності прискорити поставку зброї, боєприпасів та систем протиповітряної оборони. У цьому контексті ми підтримуємо нещодавно створену ініціативу PURL щодо фінансування пріоритетних поставок американської зброї для України. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з іншими країнами. Ми підтверджуємо, що тільки Україна може вирішувати своє майбутнє", - йдеться у заяві.

Лідери Нордично-балтійської вісімки погодились з тим, що справедливий і тривалий мир вимагає надійних і достовірних гарантій безпеки для України.

"Ми зобов'язуємося просувати роботу над рамками стійких гарантій безпеки, розроблених у тісній співпраці зі Сполученими Штатами та нашими європейськими та іншими партнерами. Ми також підтримуємо тверде закріплення України в євроатлантичному співтоваристві. Росія не має права вето щодо шляху України до ЄС і НАТО", - зазначили у заяві.

Також у заяві наголошується, що зростаюча співпраця Росії з Північною Кореєю, Іраном та тісніші зв'язки, в тому числі військові, з Китаєм мають ширші наслідки для глобальної безпеки.

"Зростаюча співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном і все тісніші зв'язки, в тому числі військові, з Китаєм впливають не тільки на війну Росії проти України. Це також має ширші наслідки для глобальної безпеки. Якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, інші можуть піти тим самим шляхом військової агресії, - йдеться у документі.

Вісімка закликала до більш рішучої колективної реакції.

"Ми закликаємо до швидкого прийняття та суворого виконання подальших санкцій, включаючи додаткові обмежувальні заходи проти тих, хто сприяє обходу російських санкцій у третіх країнах. Коли Європа та Сполучені Штати діють разом, ми можемо досягти реальних і тривалих результатів. Санкції повинні глибше вражати військову економіку Росії, бути спрямованими проти мереж, які її підтримують, і давати чітко зрозуміти, що агресія коштує дедалі дорожче", - резюмували у заяві.

Нордично-Балтійська вісімка – формат регіонального співробітництва, який включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію.

Теги: #зброя #війна #вісімка #поставка

