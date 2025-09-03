Інтерфакс-Україна
14:34 03.09.2025

Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

Верховна Рада має намір внести зміни до законодавства щодо тимчасового бронювання військовозобов'язаних від часу укладання ними трудового договору на підприємствах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу.

За відповідний законопроєкт № 13335 про внесення змін до деяких законів щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану у першому читанні проголосувало 283 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Законопроєкт пропонує доповнити новим положення ст. 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яке дозволяє бронювати працівників, які є військовозобов'язаними та працюють на критично важливих підприємствах (визначених Кабміном), навіть якщо вони не мають військово-облікового документа, не перебувають на обліку, не оновили дані або перебувають у розшуку. Згідно з законопроєктом термін такого бронювання не може перевищувати 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору. Це бронювання надається лише один раз на рік.

Пропонується для критично важливих підприємств встановити випробувальний термін для нових працівників, який не може перевищувати 45 календарних днів.

Як зазначається у пояснювальній записці, ці зміни спрямовані на допомогу підприємствам ОПК та критичної інфраструктури швидше наймати й офіційно оформлювати працівників під час війни, навіть якщо у них не всі документи в порядку.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання в Youtube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

