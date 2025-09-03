Четверо залізничників постраждали і рейси затримано через ворожу атаку в Кіовоградській області - Укрзалізниця

Четверо залізничників постраждали й низку рейсів поїздів затримано внаслідок ворожої атаки по залізничній інфраструктурі у Кіровоградській області, повідомила Укрзалізниця в Телеграм.

"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, на жаль, постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Окрім того пошкодження залізничної інфраструктури, як вказано, спричинить затримки низки поїздів:

- №76 Кривий Ріг - Київ,

- №75 Київ - Кривий Ріг,

- №79 Дніпро - Львів,

- №791 Кременчуг - Київ,

- №790 Кропивницький - Київ,

- №121 Херсон - Краматорськ,

- №85 Запоріжжя - Львів,

- №38 Київ - Запоріжжя,

- №37 Запоріжжя - Київ,

- №51 Запоріжжя - Одеса,

- №789 Кропивницький - Київ,

- №119 Дніпро - Хелм,

- №31 Запоріжжя - Перемишль,

- №59 Харків - Одеса,

- №65/165 Харків - Черкаси, Умань,

- №102 Краматорськ - Херсон,

- №80 Львів - Дніпро,

- №120 Хелм - Дніпро,

- №86 Львів - Запоріжжя,

- №8 Одеса - Харків,

- №54 Одеса - Дніпро,

- №254 Одеса - Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - запевнили в Укрзалізниці.

