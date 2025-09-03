Інтерфакс-Україна
Події
05:32 03.09.2025

Четверо залізничників постраждали і рейси затримано через ворожу атаку в Кіовоградській області - Укрзалізниця

1 хв читати

Четверо залізничників постраждали й низку рейсів поїздів затримано внаслідок ворожої атаки по залізничній інфраструктурі у Кіровоградській області, повідомила Укрзалізниця в Телеграм.

"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, на жаль, постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Окрім того пошкодження залізничної інфраструктури, як вказано, спричинить затримки низки поїздів:

- №76 Кривий Ріг - Київ,

- №75 Київ - Кривий Ріг,

- №79 Дніпро - Львів,

- №791 Кременчуг - Київ,

- №790 Кропивницький - Київ,

- №121 Херсон - Краматорськ,

- №85 Запоріжжя - Львів,

- №38 Київ - Запоріжжя,

- №37 Запоріжжя - Київ,

- №51 Запоріжжя - Одеса,

- №789 Кропивницький - Київ,

- №119 Дніпро - Хелм,

- №31 Запоріжжя - Перемишль,

- №59 Харків - Одеса,

- №65/165 Харків - Черкаси, Умань,

- №102 Краматорськ - Херсон,

- №80 Львів - Дніпро,

- №120 Хелм - Дніпро,

- №86 Львів - Запоріжжя,

- №8 Одеса - Харків,

- №54 Одеса - Дніпро,

- №254 Одеса - Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - запевнили в Укрзалізниці.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7263

Теги: #затримки #постраждалі #залізниця #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:42 03.09.2025
Пожежі й пошкоджені будівлі у Хмельницькому внаслідок ворожої атаки - мер

Пожежі й пошкоджені будівлі у Хмельницькому внаслідок ворожої атаки - мер

03:22 03.09.2025
П'ятеро травмованих внаслідок атаки роосійських БпЛА у Кіровоградській області - ОВА

П'ятеро травмованих внаслідок атаки роосійських БпЛА у Кіровоградській області - ОВА

02:34 03.09.2025
Пожежа внаслідок падіння уламків ворожого ударного БПЛА сталася у Київській області - ОВА

Пожежа внаслідок падіння уламків ворожого ударного БПЛА сталася у Київській області - ОВА

04:48 02.09.2025
У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА

У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА

03:27 02.09.2025
Ворог вдарив по Сумах, є постраждалі та пошкодження - ОВА

Ворог вдарив по Сумах, є постраждалі та пошкодження - ОВА

14:16 31.08.2025
Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

05:36 31.08.2025
Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

04:08 31.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

21:11 30.08.2025
До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

13:02 30.08.2025
Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

ВАЖЛИВЕ

Росіяни накопичують свої сили на деяких ділянках фронту, будемо відповідати на удари РФ - Зеленський

Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

ОСТАННЄ

3 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Свириденко пообіцяла підприємцям в прифронтових регіонах посилену підтримку

Відкрилась 14-та сесія Верховної Ради - нардеп

Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

Трамп оголосив про перейменування міста Гантсвілл на Рокет-сіті та переніс туди штаб Космічного командування США

Укроборонпром у перший день роботи на MSPO підписав три угоди про співпрацю - Сметанін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА