Четверо залізничників постраждали і рейси затримано через ворожу атаку в Кіовоградській області - Укрзалізниця
Четверо залізничників постраждали й низку рейсів поїздів затримано внаслідок ворожої атаки по залізничній інфраструктурі у Кіровоградській області, повідомила Укрзалізниця в Телеграм.
"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, на жаль, постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
Окрім того пошкодження залізничної інфраструктури, як вказано, спричинить затримки низки поїздів:
- №76 Кривий Ріг - Київ,
- №75 Київ - Кривий Ріг,
- №79 Дніпро - Львів,
- №791 Кременчуг - Київ,
- №790 Кропивницький - Київ,
- №121 Херсон - Краматорськ,
- №85 Запоріжжя - Львів,
- №38 Київ - Запоріжжя,
- №37 Запоріжжя - Київ,
- №51 Запоріжжя - Одеса,
- №789 Кропивницький - Київ,
- №119 Дніпро - Хелм,
- №31 Запоріжжя - Перемишль,
- №59 Харків - Одеса,
- №65/165 Харків - Черкаси, Умань,
- №102 Краматорськ - Херсон,
- №80 Львів - Дніпро,
- №120 Хелм - Дніпро,
- №86 Львів - Запоріжжя,
- №8 Одеса - Харків,
- №54 Одеса - Дніпро,
- №254 Одеса - Кривий Ріг.
"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - запевнили в Укрзалізниці.
Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7263