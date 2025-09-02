Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

Президент США Дональд Трамп повідомив про намір змінити політику щодо РФ, якщо його зустріч з Володимиром Путіним, яка відбулася 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці (США) виявиться безрезультатною.

Відповідаючи на питання журналіста під час пресконференції у Вашингтоні у вівторок, чи вважає він викликом спільний військовий парад КНР і РФ, який запланований у Пекіні на 3 вересня, президент США відповів: "Взагалі ні".

"Китай потребує нас. У нас прекрасні відносини з президентом Сі (голова КНР Сі Цзіньпін – ІФ-У). І вони потребують нас набагато більше, ніж вони нам потрібні. І у мене була прекрасна зустріч з президентом Путіним кілька тижнів тому. Якщо вона не призведе ні до чого, тоді застосуємо інший підхід", - сказав Трамп.

