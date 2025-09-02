Глава МЗС Чехії: Росія планує розширити мобілізацію, Путіна не цікавить мир

Фото: https://mzv.gov.cz/

Плани Росії щодо розширення мобілізації підтверджують, що Володимира Путіна не цікавить мир, "він готовий пожертвувати ще більше життів заради своїх імперських амбіцій", заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Росія планує розширити мобілізацію! У Росії подали законопроект про введення постійної цілорічної мобілізації, щоб забезпечити постійний приплив солдатів для війни проти України. Путін лише підтверджує, що його мир не цікавить і що він готовий пожертвувати ще більше життів заради своїх імперських амбіцій", - написав Ліпавський у соціальній мережі Х у вівторок.