МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду

Міністерство закордонних справ України розцінює заяви Володимира Путіна про можливість співпраці з Україною та США щодо функціонування Запорізької атомної електростанції в окупованому росіянами місті Енергодар Запорізької області як пропозиції здачі в оренду краденого майна.

"У відповідь на пропозиції Путіна наголошуємо, що крадіжка не надає права власності. Крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність, а не пропонувати його комусь в оренду", - йдеться в коментарі МЗС щодо висловлювань Путіна про тимчасово окуповану РФ станцію, опубліковану на сайті українського зовнішньополітичного відомства у вівторок.

В МЗС наголошують, що ЗАЕС вже понад три роки перебуває під незаконною окупацією, що яке спричинило безпрецедентні загрози для ядерної безпеки України, Європи та світу, та зазначають, що окупанти перетворили її на військову базу, пошкодили її інфраструктуру та нормальне функціонування, вдалися до тиску, погроз і навіть полону співробітників ЗАЕС.

Відповідальність за окупацію та функціонування захопленої станції в МЗС покадають на російську державну корпорацію "Росатом", чиї представники постійно перебувають на об’єкті, втручаються в технічні процеси, чинять тиск на українських фахівців. Також відзначається, що окупанти позбавили місію МАГАТЕ спроможності змістовно отримувати інформацію про ситуацію на ЗАЕС.

"Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є невідкладне і повне виведення російського військового та іншого персоналу із майданчика Запорізької АЕС, її повноцінний міжнародний моніторинг та повернення під повний контроль України. Лише такі кроки можуть нівелювати ризики ядерного інциденту та гарантувати безпечне функціонування станції. Запорізька атомна електростанція є та залишатиметься невід’ємною частиною суверенної території України. Будь-які спроби Росії поставити цей факт під сумнів — юридично нікчемні та політично безперспективні. Україна ніколи не погодиться на узаконення окупації, а міжнародне співтовариство має посилити спільні зусилля для відновлення законного контролю України над станцією", - наголосили в МЗС.

Раніше Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні заявив, що "ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, побічно ці питання теж з ними обговорювали".

Він додав, що це "стосується і української сторони на Запорізькій АЕС". "І якщо складуться сприятливі обставини — ми обговорювали це з американськими колегами — ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати", — заявив Путін.