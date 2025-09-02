Після завершення експертиз на базі контракту "18-24" буде запропоновано контаркт для інших вікових технологій

Після завершення експертизи на всіх рівнях на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій, а можливо також для вже мобілізованих у лавах ЗСУ, повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Не хочу спойлерити, але найближчим часом, думаю, це все буде анонсовано. Щойно завершаться відповідні експертизи на різних рівнях, на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України. Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі", - сказав він в інтерв'ю для Суспільне.

Водночас, за його словами, треба бути дуже акуратними й уважно поставитись до всіх розрахунків.

"Тут, як у лікарів: головне – не нашкодити", - додав Паліса