Інтерфакс-Україна
Події
19:59 02.09.2025

Після завершення експертиз на базі контракту "18-24" буде запропоновано контаркт для інших вікових технологій

1 хв читати
Після завершення експертиз на базі контракту "18-24" буде запропоновано контаркт для інших вікових технологій

Після завершення експертизи на всіх рівнях на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій, а можливо також для вже мобілізованих у лавах ЗСУ, повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Не хочу спойлерити, але найближчим часом, думаю, це все буде анонсовано. Щойно завершаться відповідні експертизи на різних рівнях, на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України. Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі", - сказав він в інтерв'ю для Суспільне.

Водночас, за його словами, треба бути дуже акуратними й уважно поставитись до всіх розрахунків.

"Тут, як у лікарів: головне – не нашкодити", - додав Паліса

 

Теги: #зсу #контракт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 28.08.2025
Полк, що бачить далі: як українські дрони змінюють правила гри

Полк, що бачить далі: як українські дрони змінюють правила гри

15:57 27.08.2025
Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

08:56 27.08.2025
Стань частиною технологічного прориву: Сухопутні війська відкривають набір до безпілотних підрозділів

Стань частиною технологічного прориву: Сухопутні війська відкривають набір до безпілотних підрозділів

06:58 26.08.2025
МЗС: Світовий конгрес українців зібрав понад $75 млн допомоги для ЗСУ

МЗС: Світовий конгрес українців зібрав понад $75 млн допомоги для ЗСУ

17:32 25.08.2025
Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

15:42 24.08.2025
Зеленський: Є позитивні результати на Донбасі

Зеленський: Є позитивні результати на Донбасі

14:38 22.08.2025
Міністр оборони Польщі анонсував відкриття нового навчального полігону для ЗСУ

Міністр оборони Польщі анонсував відкриття нового навчального полігону для ЗСУ

14:34 19.08.2025
Міноборони оприлюднило історії військових, які після СЗЧ добровільно повернулися до служби

Міноборони оприлюднило історії військових, які після СЗЧ добровільно повернулися до служби

15:48 18.08.2025
Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

11:56 17.08.2025
ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

ВАЖЛИВЕ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Паліса: Ми все більше замінюємо технікою функції, які раніше виконував боєць

Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

Міноборони та Генштаб найближчим часом анонсують зміни щодо мобілізації

Нєбитов: У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні

Лукашенко: Білорусь продовжить підтримку Росії

Прем'єр Словаччини після зустрічі з Путіним заявив про готовність передати "кілька послань" Зеленському

Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА