Через ворожий обстріл Куп’янська загинули дві пенсіонерки

ЗС РФ обстріляли Куп’янськ (Харківська обл), є жертви серед мирного населення - загинули дві пенсіонерки.

"Загинули дві жінки 69 та 63 років. З таким повідомленням на лінію 102 сьогодні звернувся син однієї з жінок. Обидві місцеві мешканки загинули на місці від отриманих поранень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.