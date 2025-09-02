Інтерфакс-Україна
Події
15:20 02.09.2025

Через ворожий обстріл Куп’янська загинули дві пенсіонерки

1 хв читати
Через ворожий обстріл Куп’янська загинули дві пенсіонерки

ЗС РФ обстріляли Куп’янськ (Харківська обл), є жертви серед мирного населення - загинули дві пенсіонерки.

"Загинули дві жінки 69 та 63 років. З таким повідомленням на лінію 102 сьогодні звернувся син однієї з жінок. Обидві місцеві мешканки загинули на місці від отриманих поранень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #атака_рф #харківська_область #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 02.09.2025
Уламки збитого у Києві БПЛА знайшли на території дитсадка – КМВА

Уламки збитого у Києві БПЛА знайшли на території дитсадка – КМВА

18:09 01.09.2025
У селі на Харківщині російський FPV-дрон влучив поблизу авто, постраждав літній чоловік

У селі на Харківщині російський FPV-дрон влучив поблизу авто, постраждав літній чоловік

10:07 01.09.2025
Одна загибла, троє постраждали в Харківській області минулої доби

Одна загибла, троє постраждали в Харківській області минулої доби

14:16 31.08.2025
Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

13:35 31.08.2025
РФ атакувала чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області

РФ атакувала чотири об'єкти ДТЕК в Одеській області

11:47 31.08.2025
Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

11:32 31.08.2025
Окупанти обстріляли цівільне авто в Купʼянську, поранено мирного мешканця - райадміністрація

Окупанти обстріляли цівільне авто в Купʼянську, поранено мирного мешканця - райадміністрація

19:48 29.08.2025
Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

02:09 29.08.2025
Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

23:39 28.08.2025
Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

ВАЖЛИВЕ

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність - ДБР

Батьки першокласників з приватних шкіл можуть подаватися на держвиплату "Пакунок школяра" - Мінсоцполітки

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ДБР передали в суд справу двох екскомандирів військової частини з Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого

УКУ відмовив дочці режисерки Ворожбит у проживанні у гуртожитку через ЛГБТ-символіку в її соцмережах

Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей – Єрмак

Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

На передову поставлено 5,6 тис. дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence - Шмигаль

Європа та ЄС зможуть разом гарантувати безпеку Україні у разі позитивного результату переговорів про мир - президент Литви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА