Президент Литви застеріг від роз’єднання шляху до членства у ЄС України та Молдови

Президент Литви Гітанас Науседа застеріг від роз’єднання шляху до членства у ЄС України та Молдови, оскільки це матиме "катастрофічні наслідки" для думки українського суспільства

На пресконференції зі своїм фінським колегою Александером Стуббом в Гельсінкі у вівторок Науседа наголосив, що Литва є "дуже великим прихильником" курсу України на членство в Європейському Союзі.

"І саме тому ми аргументуємо і запрошуємо наших колег у Європейській Раді прийняти рішення про відкриття першого кластера переговорів і відкриття решти кластерів або фундаментальних кластерів у 2025 році. Я вважаю, що дуже важливо поєднати шлях до членства обох країн, Молдови та України, оскільки роз'єднання цих двох країн матиме катастрофічні наслідки для думки українського суспільства", - заявив президент.

Також він зауважив, що Литва є одним з "найвідданіших прихильників України не тільки у військовому, але й у політичному плані", і країна погодилася витратити щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.

"Але насправді, якщо поглянути назад, ми інвестуємо навіть більше, до 0,3% нашого ВВП", - додав Науседа.