13:42 02.09.2025

УЧХ продовжує евакуацію цивільних із прифронтових громад Донеччини

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує евакуацію цивільних із прифронтових громад Донецькій області.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Донецькій області щодня евакуюють людей із прифронтових громад у безпечніші місця", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

За останні три дні серпня, волонтери провели евакуації людей зі Слов’янська, Лиману, Дробишевого. До роботи долучилися волонтери загонів швидкого реагування з місії "Схід" та "Білі Янголи". Окрім евакуацій, волонтери УЧХ доставили хліб у прифронтові населені пункти та до жителів Миколаївки на Донеччині.

 

Теги: #донеччина #тчху #евакуація #учх

