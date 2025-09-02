Інтерфакс-Україна
11:47 02.09.2025

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Штурмові групи 425-го полку "Скеля" звільнили селище Удачне на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"В прямому контакті та за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Генштаб також опублікував відео встановлення прапора України у селищі Удачне.

 

