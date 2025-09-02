Інтерфакс-Україна
Події
09:26 02.09.2025

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття в поліклініці Деснянського району – ЗМІ

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому сторожу поліклініки в Деснянському районі Києва Вадиму Мошкіну, якого раніше засудили до чотирьох років позбавлення волі, визнавши винним у залишенні в небезпеці, що призвело до загибелі людей, повідомляє "Судовий репортер".

"У ніч на 1 червня 2023 року близько 3 години ночі, сторож Мошкін, за версією обвинувачення, "байдуже ставлячись до можливого настання смерті людей від уражаючих факторів вибуху ракети", понад 10 хвилин під час тривоги умисно не впускав цивільних жителів сусідніх будинків до підвалу, що був найпростішим укриттям. Двоє жінок і 9-річна дівчинка, залишаючись на відкритій місцевості, потрапили під ракетний обстріл і загинули", - йдеться у повідомленні.

В апеляційному суді Мошкін заявив, що коли почув, що стукають у двері, то пішов відчиняти, але стався вибух і на нього впала вхідна група скляних дверей, внаслідок чого він теж постраждав. Приміщення поліклініки не було обладнано гучномовцем, відстежувати ситуацію він мусив самостійно у своєму телефоні. Наказ №301, яким на сторожів нібито покладено обовʼязок відчиняти двері в укриття, як стверджує Мокшін, насправді зʼявився вже після трагедії, а раніше він його не бачив і підпис про ознайомлення там свій не ставив. Основний вхід у поліклініку був і входом у сховище. Мошкін та інші сторожі несли матеріальну відповідальність, тому двері зачинялися на ніч.

Суд допитав свідків, жінку, яка також працює сторожем у цьому ж закладі. Вона свідчила, що був наказ тримати вночі вхідні двері зачиненими, а з наказом №301 вона не ознайомлювалася, в приміщенні лікарні не чутно сигналу тривоги. Тому свідок вважає, сторож не міг вчасно почути сигнал повітряної тривоги.

Другим свідком був заступник директора поліклініки з технічних питань. Він показав, що підвал лікарні офіційно не значиться як укриття і про наказ №301 він не знав, але проводив інструктаж сторожів щодо користування укриттям. Крім того, пояснив, що на момент події наказу вночі тримати двері відкритими не було. Свідок сказав, що з огляду на архітектурні особливості лікарні не у всьому приміщенні лікарні є можливість почути з вулиці сигнал повітряної тривогу, а саме приміщення не було обладнано гучномовцем.

Апеляційний суд вважає, що як під час досудового розслідування, так і в суді першої інстанції не перевірялася версія захисту щодо фактичної можливості вчасно зреагувати на повітряну тривогу і, відповідно, наявність у Мошкіна умислу.

"Судом першої інстанції переписано зміст обвинувачення згідно обвинувального акта та формально перераховані докази, надані стороною обвинувачення. При цьому, у вироку не наведено аналізу доказів, мотиви яких взято за основу, одні докази і відкинуто інші, не перевірено версію сторони захисту щодо наявності в діях Мошкіна складу злочину", — вважає апеляційний суд.

Вирок скасували і призначили новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Наразі апеляційний суд ще не передав матеріали справи до Деснянського районного суду Києва. Тому ані новий суддя, ані дати судових засідань не визначені.

За цими ж подіями судять також чотирьох чиновників, яких звинувачують у службовій недбалості: директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Андрія Ткачука, першу заступницю голови Деснянської райдержадміністрації у місті Києві Ірину Алєксєєнко, директора КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Деснянського району Києва Олега Шугалевича та його заступника Василя Десика. Провину вони також не визнають.

 

Теги: #укриття #суд #сторож

