Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

Фото: https://x.com/SecGenNATO

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте планують восени зміцнити позиції і для цього зробити все можливе.

"Говорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку. Ми тісно координуємо наші зусилля", - написав він в телеграмі.

За словами президента, "фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року".

"Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції", - наголосив він.