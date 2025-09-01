21:13 01.09.2025
Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені
Фото: https://x.com/SecGenNATO
Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте планують восени зміцнити позиції і для цього зробити все можливе.
"Говорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку. Ми тісно координуємо наші зусилля", - написав він в телеграмі.
За словами президента, "фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року".
"Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції", - наголосив він.