19:27 01.09.2025

Макрон про зустріч "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію Росії, яка відмовляється від миру

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні зустрічі "Коаліції охочих", що відбудеться у четвер, провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час якої узгодив позиції сторін щодо визначення надійних гарантій безпеки для України.

"Я щойно розмовляв із Генеральним секретарем НАТО з метою підготовки до зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться цього четверга в Парижі. Разом із нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Це необхідна передумова для надійного просування до миру. Ми також переглянемо позицію Росії, яка продовжує свою агресивну війну і відмовляється від миру. Єдність і рішучість у нашій підтримці України та непохитна воля до миру", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялось, президент Франції Еммануель Макрон разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 4 вересня, головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці. Як пише французька газета Le Monde з посиланням на Єлисейський палац, президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

Як зазначили в Єлисейському палаці, "глави держав та урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, проведену протягом останніх тижнів, та підіб'ють підсумки, які слід винести з позиції Росії, яка наполегливо відмовляється від миру".

 

