Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 1 вересня, провів переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї, повідомляє Управління комунікації при адміністрації президента Турецької Республіки.

"Президент Ердоган заявив, що зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають, і що він вважає, що стамбульські переговори сприяли мирному процесу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Ердоган заявив, що відносини між Туреччиною та Росією "продовжують розвиватися на основі взаємної поваги та спільних інтересів, а також що дух співпраці, успадкований з минулого, зберігається в таких сферах, як торгівля, туризм, інвестиції та енергетика".