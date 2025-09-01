Інтерфакс-Україна
Події
15:14 01.09.2025

ДТЕК у серпні відновив електропостачання для понад 1 млн абонентів у чотирьох областях

Минулого місяця фахівцям операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" попри усі безпекові виклики вдалося повністю чи частково повернути світло жителям 1 135 населених пунктів та відновити електропостачання для понад мільйона домівок українців, що знеструмлювалися через обстріли у чотирьох областях.

"Зокрема, на Донеччині в серпні вдалося повернути електрику у майже 780 тисяч осель місцевих жителів. Донеччина залишається ареною найважчих боїв. І хоча відновлювати електропостачання тут стає все важче та небезпечніше, енергетики продовжують працювати, щойно дозволяють ситуація та військові", - повідомили в операційному холдингу у понеділок.

Також вже постійно страждає від ракетних атак та ворожих обстрілів Дніпропетровська область, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. У серпні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 282,7 тис. родин місцевих мешканців.

Водночас спеціалісти ОСР "ДТЕК Мережі" повернули світло в домівки 6,2 тис. мешканців Одещини та 1,6 тис. родин жителів Київщини, що також були знеструмлені внаслідок обстрілів.

"З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 21,3 мільйонам родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці", — зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #дтек #енергопостачання

