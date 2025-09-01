Зеленський у четвер може зустрітися з лідерами у Парижі - ЗМІ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 4 вересня, може зустрітися з європейськими лідерами у Парижі, повідомляє AFP з посиланням на джерело.

"Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами у четвер у Парижі, повідомило джерело AFP, на тлі міжнародних зусиль щодо припинення трирічного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні, опублікованому в соцмережі Х у понеділок.

Як повідомив Зеленський 29 серпня, Україна наступного тижня організує європейський трек на рівні лідерів щодо гарантій безпеки.

"На наступному тижні європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що деякі треба ставити точки щодо гарантій безпеки. Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому, думаю, ми на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей", - сказав він під час брифінгу.

У неділю газета Financial Times (FT) повідомила, що дискусії щодо українського врегулювання між низкою європейських лідерів заплановано на четвер у Франції.

"Ті, хто раніше зустрівся з (президентом США Дональдом - ІФ-У) Трампом у Вашингтоні, як очікується, зберуться в четвер у Парижі на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона, щоб продовжити дискусії на високому рівні", - пише видання з посиланням на джерела серед дипломатів.