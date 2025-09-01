Інтерфакс-Україна
Події
14:12 01.09.2025

Зеленський у четвер може зустрітися з лідерами у Парижі - ЗМІ

1 хв читати
Зеленський у четвер може зустрітися з лідерами у Парижі - ЗМІ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 4 вересня, може зустрітися з європейськими лідерами у Парижі, повідомляє AFP з посиланням на джерело.

"Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами у четвер у Парижі, повідомило джерело AFP, на тлі міжнародних зусиль щодо припинення трирічного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні, опублікованому в соцмережі Х у понеділок.

Як повідомив Зеленський 29 серпня, Україна наступного тижня організує європейський трек на рівні лідерів щодо гарантій безпеки.

"На наступному тижні європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що деякі треба ставити точки щодо гарантій безпеки. Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому, думаю, ми на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей", - сказав він під час брифінгу.

У неділю газета Financial Times (FT) повідомила, що дискусії щодо українського врегулювання між низкою європейських лідерів заплановано на четвер у Франції.

"Ті, хто раніше зустрівся з (президентом США Дональдом - ІФ-У) Трампом у Вашингтоні, як очікується, зберуться в четвер у Парижі на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона, щоб продовжити дискусії на високому рівні", - пише видання з посиланням на джерела серед дипломатів.

Теги: #лідери #париж #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 01.09.2025
Зеленський відвідав нову початкову школу у Броварах

Зеленський відвідав нову початкову школу у Броварах

01:16 01.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

21:46 31.08.2025
У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

21:26 31.08.2025
Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

21:14 31.08.2025
Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

20:38 31.08.2025
Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

13:38 31.08.2025
Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

13:32 31.08.2025
Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

Зеленський: запланували нові діпстрайки по РФ

17:19 30.08.2025
Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

09:56 30.08.2025
Зеленський після чергового нічного удару РФ: Тепер ми розраховуємо на реальні дії

Зеленський після чергового нічного удару РФ: Тепер ми розраховуємо на реальні дії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

Заступник голови Нацполіції: ми не кажемо, що підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався

ОСТАННЄ

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Помер аніматор, автор "Пригод капітана Врунгеля" та "Острову скарбів" Радна Сахалтуєв

ДТЕК у серпні відновив електропостачання для понад 1 млн абонентів у чотирьох областях

Міносвіти: 457 шкіл припинили існування чи понизили ступінь через малокомплектність

Ukraine – Moldova: Red Cross societies exchange first aid experience

МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

Рух вантажівок у Києві 1 вересня обмежено через спеку

Бригада "ДТЕК" потрапила під атаку БПЛА РФ, люди вціліли

Нєбитов про скепсис щодо затриманого за підозрою у вбивстві Парубія: Ми зібрали достатньо доказів

На Сумщині подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на ворожій міні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА