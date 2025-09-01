Інтерфакс-Україна
Події
08:50 01.09.2025

Одна загибла та один постраждалий через атаку ворожого fpv-дрона по цивільній автівці у Харківській області

1 хв читати
Одна загибла та один постраждалий через атаку ворожого fpv-дрона по цивільній автівці у Харківській області

Жінка загинула, а її чоловік постраждав внаслідок атаки російського fpv-дрона по цивільному авто близько 22:30 у неділю у с. Подоли Купʼянського району Харківської області, повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

"59-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували до лікарні. Його дружина, якій було 51 рік, загинула. Автомобіль пошкоджено",- йдеться в повідомленні облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #жертви #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 31.08.2025
Окупанти обстріляли цівільне авто в Купʼянську, поранено мирного мешканця - райадміністрація

Окупанти обстріляли цівільне авто в Купʼянську, поранено мирного мешканця - райадміністрація

08:14 31.08.2025
Атака дронів на Одещину: у Чорноморську пошкоджена енергетика, понад 25 тис. людей без світла

Атака дронів на Одещину: у Чорноморську пошкоджена енергетика, понад 25 тис. людей без світла

19:48 29.08.2025
Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

02:09 29.08.2025
Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

23:39 28.08.2025
Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

21:01 28.08.2025
До 21 зросла кількість загиблих у Києві

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

18:04 28.08.2025
Вже 19 загиблих у Києві

Вже 19 загиблих у Києві

16:31 28.08.2025
Через розгерметизацію магістрального газопроводу на Харківщині без газу залишилося понад 50 тис. абонентів

Через розгерметизацію магістрального газопроводу на Харківщині без газу залишилося понад 50 тис. абонентів

14:45 28.08.2025
Вже 17 загиблих у Києві

Вже 17 загиблих у Києві

09:27 28.08.2025
Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

Затримано підозрюваного у справі вбивства Андрія Парубія – Зеленський

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

ССО знищили РЛС на аеродромі "Саки"

РФ проводить інформоперацію звинувачення країн Європи у затягуванні війни, щоб підірвати довіру США – ISW

ПС ЗСУ: Минулої ночі знешкоджено 76 із 86 ворожих цілей, є влучання у 6 локаціях

Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона у Сумській області

Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки КАБами в Запорізькій області

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 850 військовослужбовців

1 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фон дер Ляєн заявила, що Європа розробляє точні плани щодо відправки військ до України – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА