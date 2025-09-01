Одна загибла та один постраждалий через атаку ворожого fpv-дрона по цивільній автівці у Харківській області

Жінка загинула, а її чоловік постраждав внаслідок атаки російського fpv-дрона по цивільному авто близько 22:30 у неділю у с. Подоли Купʼянського району Харківської області, повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

"59-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували до лікарні. Його дружина, якій було 51 рік, загинула. Автомобіль пошкоджено",- йдеться в повідомленні облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).