Ймовірного убивцю Парубія затримали у Хмельницькій області - МВС

Ймовірного стрільця у справі про убивство народного депутата Парубія затримали у Хмельницькій області, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у телеграм-каналі вночі проти понеділка.

"Ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", - написав Клименко у телеграм-каналі.

"Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", - відзначив Клименко.

Міністр подякував за блискучу роботу поліції Львівської області та центральному апарату Нацполіції, працівникам Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та львівській обласній прокуратурі.

Джерело: https://t.me/Klymenko_MVS/1785