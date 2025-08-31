Інтерфакс-Україна
12:06 31.08.2025

Під Одесою підірвався балкер, вірогідно, здетонував уламок "Шахеда" – ЗМІ

Цивільне судно отримало пошкодження в неділю вранці в результаті вибуху в районі порту Чорноморськ в Одеській області, пише одеське видання "Думська".

Як стало відомо виданню з власних джерел, мова йде про суховантаж NS Pride під прапором Белізу. "Екіпаж не постраждав, сам балкер на плаву. Течі немає. Судячи з усього, моряки самі затягнули пробоїну", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, під ним здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні російського ударного дрона типу "Шахед".

Інцидент з цивільним судном підтвердив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої. Що стосується наслідків, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом. Що стосується в цілому цієї ситуації, то, на жаль, в результаті дій російських окупантів в морі залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів. І передбачити на 100% в морі, де постійно відбувається рух, це неможливо, звичайно. Ми робимо все необхідне для того, щоб убезпечити цивільні судна від подібних небезпек", — сказав Плетенчук в коментарі виданню.

Він також додав, що якби не працювали протимінні сили, таких випадків було б набагато більше. Але на цей момент ситуація залишається під контролем.

"Судно NS Pride на момент вибуху перебувало без вантажу. Його довжина 95 метрів, ширина 16, вантажність – 3376 тонн. Побудовано було в 1988 році, а за час експлуатації змінило як мінімум 13 назв", - повідомило видання.

Теги: #пошкодження #балкер #одеська_область

