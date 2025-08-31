Інтерфакс-Україна
Події
07:37 31.08.2025

Ляєн і Туск зустрінуться на польсько-білоруському кордоні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрінуться в неділю на кордоні Польщі та Білорусі, повідомляє Польське радіо.

Як повідомляють у Канцелярії польського прем’єра, головною темою переговорів стане оборона та безпека, зокрема захист східного кордону Європейського Союзу та реалізація оборонної програми SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment).

Лідери планують обговорити мирний процес, гарантії безпеки для України, а також європейські програми, спрямовані на посилення оборонних можливостей ЄС.

Відповідно до розкладу, зустріч лідерів розпочнеться о 9:45 у Підляському відділенні Прикордонної служби в Кринках (Підляське воєводство). Передбачено брифінг з командуванням прикордонників і Війська польського, а також зустріч делегацій.

Згодом Туск і Ляєн відвідають прикордонну зону між Польщею та Білоруссю. Вони оглянуть місця зберігання елементів компонентів системи Щита "Схід" у Кринках, а також модернізований бар’єр на кордоні між країнами.

Як зазначається, візит президентки Єврокомісії до Польщі є частиною її візитів до семи держав ЄС, що межують зі східним кордоном ЄС: Естонії, Литви, Фінляндії, Латвії, Польщі, Болгарії та Румунії.

 

