За добу ворог здійснив 391 обстріл Запорізької області, а в Запоріжжі вже 37 поранених

Російські війська за добу здійснили майже 391 обстріл по 16 населених пунктах Запорізької області, 37 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя напередодні, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 391 удар по 16 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, 37 дістали поранень внаслідок атак росіян на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, ворог наніс 10 ракетних ударів по Запоріжжю.

Також війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Комишувасі, Білогірʼю, Малинівці, а 2 обстріли з РСЗВ накрили Плавні, Чарівне.

Також 286 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Васинівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку, Новопавлівку, Долинку, а 88 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Крім того, надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури.