Російські обстріли на Сумщині: поранено старосту села – ОВА

Росіяни атакували впродовж суботи два райони Сумської області, постраждав староста одного з сіл, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Сьогодні росіяни атакували Шосткинський та Конотопський райони", - написав він в телеграмі.

За словами Григорова, близько 16:30 ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Постраждав 62-річний чоловік, староста одного із сіл. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації.

Крім того, пізніше росіяни атакували Путивльську громаду. Попередньо, двома ударними БпЛА, а також обстріляли територію з РСЗВ дальньої дії. Є пошкоджені житлові будинки та вантажний автомобіль.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/569