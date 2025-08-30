Ракета РФ знищила відділення "Укрпошти" в Києві

Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про знищення відділення "Укрпошти" в Києві та пошкоджені деякі посилки.

"Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, більше немає. Ракета ворога повністю його знищила", - написав він в Facebook.

Між тим, майже всі посилки вціліли й уже відсьогодні чекають на своїх власників у відділенні 02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А.

"Ми окремо звʼяжемось з кожним клієнтом щоб поінформувати і, звісно компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди потім виставимо росіі", - зазначив Смілянський, додавши, що пошук нового приміщення триває.