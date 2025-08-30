Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Золочівської громади на Харківщині

Харківські рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу по Золочівській громаді, повідомляє Державна служба з НС.

Як повідомляється, ворог вдарив БпЛА по селу Велика Рогозянка Золочівської громади, влучивши на територію приватного домоволодіння.

Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок, зруйнована літня кухня та господарча споруда, на уламках яких зайнялася пожежа площею 150 кв.м.

Обійшлося без постраждалих. На місці удару разом з рятувальниками працювали медики ДСНС.