"Європейська Солідарність" вимагає від влади прозорого розслідування вбивства Парубія

Негайного, ретельного, професійного, прозорого розслідування вбивства народного депутата, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія вимагає від влади і правоохоронних органів партія "Європейська Солідарність" ("ЄС"), заявила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Це терор. Ми повʼязуємо це вбивство з його державницькою проукраїнською позицією і вважаємо, що за цим жорстким злочином може стояти наш споконвічний ворог і терорист - російська федерація і її 5 колона", – написала Геращенко у Facebook.

Вона нагадала, що Парубій був одним із державотворців сучасної України, учасником Помаранчевого Майдану і Революції Гідності, створював загони самооборони, а в березні 2014 нову українську гвардію та Сили оборони.

"Андрій був … прекрасним головою ВР, з яким честь була працювати поряд в президії. Він завжди захищав субʼєктність і авторитет Верховної Ради. …Москва щиро ненавиділа Парубія як одного з державотворців сучасної України", – зазначила співголова фракції "ЄС" та наголосила на вимозі знайти вбивцю.

Очільник фракції "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко висловив співчуття з приводу загибелі Андрія Парубія – "Україна втратила великого сина".

"На жаль, це правда. Мого багаторічного бойового товариша ще з початку 2000-х, побратима Андрія Парубія нелюди застрелили у Львові. Що точно можна сказати — ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей", - написав він у фейсбуці.

За його словами, Парубій "робив усе можливе для створення української армії. Особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони, які виходили на фронт просто з Майдану".

"Висловлюю найщиріші співчуття родині та близьким. Україна втратила великого сина, але його справа житиме доти, доки живе наша держава. Це — акт терору, і справа честі спецслужб та правоохоронців знайти та покарати винних і причетних", - додав Порошенко.