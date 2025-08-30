12:28 30.08.2025
Сили оборони відкинули окупантів у Дніпропетровській та Харківській областях - DeepState
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони відкинули росіян у Дніпропетровській та Харківській областях, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.
Як повідомляється у телеграм-каналі проєкту в суботу, окупантів відтіснили у Новоселівці на Новопавлівському напрямку. Також Сили оборони просунулися у н.п. Мирне (Куп’янський напрямок).
Водночас війська РФ мають просування поблизу Комишувахи та Миролюбівки у Донецькій області, пише DeepState.