Інтерфакс-Україна
Події
12:28 30.08.2025

Сили оборони відкинули окупантів у Дніпропетровській та Харківській областях - DeepState

1 хв читати
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відкинули росіян у Дніпропетровській та Харківській областях, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Як повідомляється у телеграм-каналі проєкту в суботу, окупантів відтіснили у Новоселівці на Новопавлівському напрямку. Також Сили оборони просунулися у н.п. Мирне (Куп’янський напрямок).

Водночас війська РФ мають просування поблизу Комишувахи та Миролюбівки у Донецькій області, пише DeepState.

Теги: #deepstate #сили_оборони

