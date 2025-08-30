Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

Під час візиту до Китаю Володимир Путін спробує узгодити позиції щодо війни РФ проти України з китайським лідером Сі Цзіньпіном, пише The Guardian у суботу.

Під час візиту, який триватиме майже тиждень — що незвично довго для глави Кремля, Путін візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, проведе переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном і відвідає військовий парад у Пекіні, де російський диктатор буде "почесним гостем" поряд з лідерами КНДР, Ірану й Куби, серед інших.

Аналітики вважають, що ключовим питанням на порядку денному буде узгодження позицій Путіна і Сі Цзіньпіна щодо війни РФ проти України на тлі намагань США досягнути припинення бойових дій.

"Це важливий час для них поговорити про те, куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити найближчим часом", – сказав директор Євразійського центру Карнегі в Росії Олександр Габуєв. На його думку, Москва хоче знати, чи може вона очікувати будь-якої подальшої допомоги від Китаю і як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію, щоб вона припинила бойові дії.

Зазначається, що Китай став економічним рятувальним колом для Росії під час війни в Україні, і Київ дедалі відвертіше говорить про пряму допомогу Китаю військовим зусиллям Москви. Двостороння торгівля минулого року зросла до понад $240 млрд, що на дві третини вище, ніж до вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Пекін є провідним покупцем російської нафти та вугілля і незабаром перевершить Європу як основний ринок природного газу Москви.

Видання припускає, що залежність Росії від Китаю навряд чи зникне, навіть якщо бойові дії припиняться. Росія хоче знати, чи буде Китай купувати більше нафти і газу в довгостроковій перспективі. Хоча торгівля досягла рекордно високого рівня у 2024 році, з тих пір вона знизилася на тлі спаду експорту російської нафти до Китаю, і Путін прагне змінити цю тенденцію в Пекіні. Зокрема, очікується, що обидві сторони обговорять давно запропонований газопровід "Сила Сибіру-2" і плани щодо розширення існуючого нафтового каналу в Китай.

Переговори також, ймовірно, торкнуться поглиблення військової співпраці між Пекіном і Москвою, що стривожило західні уряди.