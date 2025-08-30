30 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1284 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1284 RUSSIAN AGRESSION

30 серпня в Україні відзначають День авіації.

Ще сьогодні Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, Міжнародний день китової акули, День народження електричного пилососа, День Далекобійника, Міжнародна ніч кажанів.

Православна церква вшановує пам'ять святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських.

День авіації України

Щорічно останньої суботи серпня відмічається День авіації України. У цей день вітають військових та цивільних пілотів, робітників авіатранспорту та індустрії.

Україна входить до десятки країн, що мають замкнутий технологічний цикл створення і виробництва авіатехніки.

В Україні працювали конструктор одного з перших літаків, що піднявся у повітря, Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько.

Імена киян Ігоря Сікорського та Дмитра Григоровича, які будували літальні апарати, стали всесвітньо відомими. Безстрашні українські льотчики-аси Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський першими навчилися виводити літаки з вільного падіння штопором. Пілот Євграф Крутень заклав підвалини тактики винищувальної авіації, на які спираються і сьогоднішні прийоми повітряного бою.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2010 року з метою привернення уваги до долі осіб, які зникли безвісти за насильницьких обставин, та підтримки їхніх родин. Насильницьке зникнення включає арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі представниками держави або особами, які діють з дозволу держави, з подальшим приховуванням інформації про долю або місцеперебування зниклої особи. Це грубе порушення прав людини, яке залишає жертв без захисту закону та завдає величезного болю їхнім родинам.

Міжнародний день китової акули

Присвячений найбільшій рибі на планеті — китовій акулі, яка, попри свої гігантські розміри, є безпечною для людини, оскільки живиться переважно планктоном. Цей день був ініційований екологічними організаціями з метою підвищення обізнаності про зникнення китових акул та необхідність охорони їхнього природного середовища. Китова акула відіграє важливу роль у підтримці екологічного балансу океанів, але її популяція зменшується через перелов та знищення середовища проживання.

День народження електричного пилососа

Ця дата була обрана на честь дня, коли англієць Губерт Сесіл Бут отримав патент на свій винахід 1901 року. Історія створення електричного пилососа почалася з того, що Бут спостерігав за пристроєм, який здував пил із сидінь у потягах. Він зрозумів, що ефективніше було б пил всмоктувати, а не здувати. Перший прототип пилососа працював на нафтовому двигуні і був настільки громіздким, що його перевозили спеціальним возом з кіньми. Пізніше нафтовий двигун замінили електричним, і пристрій став набагато компактнішим та зручнішим для використання в побуті.

День Далекобійника

В останню суботу серпня водії великовантажних автомобілів відзначають День Далекобійника. Свято не є офіційним і не має точної дати заснування. Святкують його водії зі своїми колегами. Роботодавці влаштовують корпоративні заходи з нагородженням кращих працівників.

Міжнародна ніч кажанів

В останні повні вихідні серпня в усьому світі відзначається Міжнародна ніч кажанів. Засноване це незвичне природозахисне свято було у 1997 році. Метою святкування є звернення уваги людства до проблем кажанів та заохочення усіх до захисту рукокрилих звірят.

Цього дня народилися:

135 років від дня народження Юліана Юрія Максимчука (1890-1980), українського правника, філателіста, громадського діяча (США);

195 років від дня заснування (1830) Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (на той час - Харківська губернська публічна бібліотека);

125 років від дня народження Сергія Вікторовича Шамрая (справж. - Шамраєв) (1900-1939), українського історика, племінника М. Грушевського;

105 років від дня заснування в Празі (1920) Української Військової Організації під проводом Є. Коновальця.

Ще в цей день:

1901 - Губерт Сесіл Бут отримує патент на порохотяг;

1919 - Українські війська вибивають червоноармійців з Житомира і звільняють місто;

1920 - У Празі утворюють Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;

1991 - Азербайджан проголошує свою незалежність;

1991 - Верховна Рада України ухвалює рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки;

1993 - На Ейфелеву вежу піднімається 150-мільйоний відвідувач;

1999 - Під час референдуму переважна більшість населення Східного Тимору голосує за незалежність від Індонезії;

2021 - У порту м. Фредеріксгавн (Данія) Україні від Великої Британії офіційно передають криголам RRS James Clark Ross, колишній флагман Британської антарктичної служби, над ним піднімають синьо-жовтий прапор.

Церковне свято:

День пам’яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських

Вони були патріархами Константинопольськими, які жили в різні часи, але всі вони зіткнулися з єретиками, що спотворювали вчення Церкви.

Святий Олександр (325-340) був хорепископом (вікарієм) за першого патріарха Константинопольського, святителя Митрофана. Він брав участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї проти аріан. Олександр відомий своєю боротьбою з аріанами та язичниками. За його молитвою був покараний єретик Арій. Святий Іван Посник (582-595) відомий своїм аскетизмом, а також боротьбою з єретиками. Святий Павло Новий (780-784) був патріархом під час правління імператора Лева IV. Він також боровся з єретиками і підтримував іконопочитання.

Іменини: Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета.