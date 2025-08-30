Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

Україна отримує можливості для "глибших ударів", і, найімовірніше, скористається ними, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News.

"Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і, найімовірніше, українці ними скористаються. І це, очевидно, значно відрізняється від того, що робив Джо Байден", — зазначив посол.

Він пояснив, що крім прямих поставок зброї Україні на суму близько 1 млрд дол., США також постачають озброєння через союзників по НАТО на аналогічну суму щомісяця. Це, за словами посла, дозволяє Україні продовжувати захищати себе та отримувати можливості для наступальних дій.

На запитання журналістки щодо того, скільки часу президент Трамп готовий чекати на зустріч Володимира Путіна з президентом Зеленським. У відповідь посол зазначив: "Очевидно, що президент Трамп дасть йому (Путіну - ІФ-У) стільки часу, скільки вважатиме необхідним для створення правильної ситуації".

Посол підкреслив, що адміністрація Трампа веде переговори з росіянами, що, за його словами, відрізняє підхід від адміністрації Байдена. "Все це зовсім інакше. Ми ведемо переговори з росіянами. І нарешті, ми надаємо деякі можливості для глибших ударів", — додав він.

Вітакер також зазначив, що, хоча сторони ще не зустрілися безпосередньо, переговори тривають, обмін полоненими відбувається, і є "багато хороших новин". Він наголосив на важливості досягнення миру: "Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це не війна Дональда Трампа, але він, безумовно, хоче, щоб вбивства припинилися. Він хоче, щоб удари по містах в Україні припинилися. Він хоче, щоб вбивства і смерть припинилися".

